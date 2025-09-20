Plac Teatralny opanują w weekend… teatry [WIDEO]

II Festiwal Niezależnych Teatrów Lalkowych i Teatrów Formy swój finał będzie miał w ten weekend na Placu Teatralnym. Zobaczymy m.in. Teatr Wagabunda, Terminus A Quo, a także Teatr Karmazyn i Teatr Asocjacja.

– To propozycja dla dzieci i dorosłych – mówi Joanna Marcinkowska z Lubuskiego Teatru. Początek w sobotę o 15:00.

Teatr Wagabunda opiera się na animacjach, zabawach, warsztatach. Oni będą występować jako pierwsi (15:00-18:00) i potem w niedzielę będzie można spotkać ich między 14:00, a 18:00. Oni mają różne zabawy, m.in. instalację “stara zagroda”, a teraz jeszcze wymyślili “remizę retro”. Mogą nas nieźle zaskoczyć.

Pojawi się również teatr ognia, w wykonaniu Teatru Karmazyn.

Tam i się sypią iskry, i są różne instalację, które podpalają. Mają dla nas przygotowany spektakl “orient”. To będzie pokaz tańca z ogniem w stylu orientalnym.

Karmazyn wystąpi w sobotę o 19:00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Program znajdziecie poniżej.