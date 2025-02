Za nami kolejna edycja Lubuskiego Dyktanda Ortograficznego! Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jerzy Bralczyk, który przygotował oraz osobiście podyktował uczestnikom tekst.

Wydarzenie, jak co roku, przyciągnęło miłośników języka polskiego, którzy zmierzyli się z ortograficznymi pułapkami. Jak uczestnicy oceniają poziom tegorocznego dyktanda?

Pierwszy raz startowałam. Dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie, z tego względu, że to siłownia dla umysłu. Nie było bardzo trudne. No i oczywiście profesor z taką estymą i z humorem opowiadał, więc dla tego przeżycia warto uczestniczyć w takim dyktandzie. Myślę, że było łatwe. Gdybym więcej powtarzała, nie byłoby takie złe. Byłam pierwszy raz i oceniam poziom na licealny. Myślę, że było stosunkowo proste. Spodziewałam się czegoś pokroju gżegżółki, czymkolwiek ona jest, ale myślę, że było w porządku.