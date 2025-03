Czy w Barcikowicach powinno powstać osiedle domków jednorodzinnych? Ta sprawa od kilku miesięcy wywołuje wśród mieszkańców w duże emocje. Dzieli także radnych, którzy przedstawiali różne punkty widzenia na naszej antenie.

Przypomnijmy, miasto ma pomysł, aby wydać warunki zabudowy jednemu z deweloperów. W tej chwili sprawa utknęła w komisji, i jeszcze nie trafiła pod obrady Rady Miasta. – Wciąż o tym rozmawiamy – mówi nam radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Legutowski.

Przeciwny budowie osiedla w tej części Zielonej Góry jest radny klubu “Zielona Razem” Robert Gorski. Dlaczego?

Nie powinniśmy budować luźnej zabudowy jednorodzinnej na obrzeżach Zielonej Góry. To prowadzi do zwiększenia korków, zwiększenia ruchu na ulicach Kożuchowskiej, Batorego czy Szosie Kisielińskiej. Nie doprowadzimy tam od razu komunikacji W każdym domu są co najmniej dwa samochody i ludzie codziennie rano będą nam korkowali wjazdy do miasta.