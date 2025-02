Blisko 700 mln zł trafi na wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej z Funduszy Europejskich FEnIKS. W województwie lubuskim 44 podmioty dostaną dofinansowanie łącznie na ponad 15,5 mln złotych.

O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa lubuskiego oddziału NFZ.

Pieniądze z dofinansowania podmioty mogą wydać na trzy kategorie kosztów.

Na sprzęt medyczny, na przykład na aparaty USG, holtery, sprzęt niezbędny do diagnostyki w domu pacjenta. Także na oprogramowanie do realizacji opieki koordynowanej, komputery, serwery, centralki telefoniczne do obsługi połączeń od pacjentów. Trzecia kategoria to prace budowlane związane na przykład z poprawą infrastruktury przychodni. Projekt jest przeznaczony dla placówek POZ, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację projektu będą mieć kontrakt z NFZ.