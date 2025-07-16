Poseł Materna: Migranci? Po co nam to?!

Prawo i Sprawiedliwość pozostaje w ofensywie jeśli chodzi temat migrantów na terenie kraju. Ten temat ponownie wybrzmiał na naszej antenie. Kolejny raz w środkach nie przebierał poseł Jerzy Materna. Padały mocne słowa jednak na ich poparcie wciąż brakuje wiarygodnych danych.
To była bardzo burzliwa Rozmowa na 96FM. Momentami ocierała się o skandal. Jerzy Materna poseł Prawa i Sprawiedliwości domagał się w naszym studiu referendum dotyczącego pobytu nielegalnych migrantów na terenie Polski. PiS obecnie zbiera podpisy obywateli pod petycją.
Temat pobytu nielegalnych imigrantów mimo uruchomionych na początku lipca kontroli granic wciąż nie ustępuje. Poseł Materna również nie zamierza ustąpić i choć nie potrafił przedstawić wiarygodnych danych wielokrotnie uderzał w politykę migracyjną obecnego rządu.
Więcej w rozmowie na 96 FM