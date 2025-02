Lider Orlen Zastalu oficjalnie rozstaje się z klubem. To o czym mówiło się od kilku dni zostało potwierdzone przez władze klubu. Sindarius Thornwell jest już w drodze do Chin.

– Zawodnik dostał bardzo dobrą ofertę z Xinjiang Guanghui Flying Tigers – brzmi treść wpisu na FB Zastalu. Władze klubu nie chciały zatrzymywać byłego gracza NBA i pozwolono mu na skorzystanie z opcji buy-outu zawartej w kontrakcie. Aby formalności zostały dopełnione mistrz Azji z 2016 musi dokonać wykupu amerykanina. Choć Thornwell z kibicami pożegnał się już w czwartek za pośrednictwem Instagrama, a wczoraj pochwalił się w relacji, że wsiada już do samolotu ze stolicy Kataru do Hong Kongu. Oznacza to, że Thornwell nie zagra z Legią Warszawa.

Xinjiang Guanghui Flying Tigers to obecnie czwarta drużyna ligi CBA. Grają w niej m. in. byli gracze NBA Dedric Lawson (Warriors), Ashton Hagans (Blazers) oraz grający dawniej w Europie QJ Peterson. Sindarius Thornwell zagrał dla Orlen Zastalu w 17 meczach. Średnio notował 13 punktów, 5.8 zbiórki i 2.1 przechwytu na mecz.