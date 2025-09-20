Powrót do zwycięstw w znakomitym stylu

Lechia Zielona Góra odkuła się po porażce w Gubinie i to w kapitalnym stylu. W 56 minut strzeliła pięć goli na wyjeździe Słowianinowi Wolibórz, tracąc w końcówce jednego i zanotowała kolejne zwycięstwo, tym razem 5:1 (4:0).

Jako pierwszy na listę strzelców już w drugiej minucie meczu wpisał się Wiktor Nahrebecki. Pięć minut później gola strzelił Dominik Więcek, a po kwadransie gry było już 3:0. Bramkarza gospodarzy pokonał Przemysław Bargiel. Już do przerwy było 4:0, gdy swoją pierwszą bramkę zdobył Kamil Olek. Napastnik Lechii trafił ponownie w 56′ minucie spotkania. Słowianin zdołał jeszcze strzelić gola honorowego i na tym się skończyło. Lechia wraca na zwycięska ścieżkę i za tydzień, po raz pierwszy przy sztucznym świetle zagra u siebie z rezerwami Miedzi Legnica.