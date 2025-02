Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo dotyczące podejrzenia wypłacania wynagrodzeń za pracę, której faktycznie nie wykonywano. Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze. Poinformowała rzeczniczka prokuratury.

W komunikacie prokuratury czytamy:

“W toku śledztwa byłemu Prezesowi Zarządu spółki przedstawiono zarzut nadużycia uprawnień i przywłaszczenia środków finansowych spółki. Według ustaleń, w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. doprowadził on do zawarcia pozornych umów o pracę z pięcioma osobami, które w rzeczywistości nie świadczyły pracy. Pomimo tego z jego polecenia wypłacono im wynagrodzenia w łącznej kwocie 302 854,07 zł, co spowodowało znaczną szkodę majątkową dla spółki”

Podejrzany, były prezes zielonogórskich ZGK usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Jak czytamy w informacji przekazanej przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Śledztwo ma charakter rozwojowy – trwają dalsze czynności dowodowe mające na celu ustalenie pełnego zakresu nieprawidłowości. O kolejnych ustaleniach prokuratura będzie informować w odrębnych komunikatach.