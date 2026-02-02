Przełom w psychiatrii dziecięcej. Naukowcy z UZ współautorami światowej rewolucji

To może być koniec ery diagnoz opartych wyłącznie na obserwacji. Zespół naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego, we współpracy z prestiżowymi ośrodkami z Oxfordu, Heidelbergu oraz Warszawy, dokonał historycznego odkrycia. Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z analizą biomarkerów krwi, diagnoza wczesnej psychozy u najmłodszych pacjentów staje się faktem.

To prawdziwa rewolucja w świecie medycyny! Międzynarodowy zespół badawczy po raz pierwszy wykazał, że możliwe jest obiektywne zdiagnozowanie wczesnej psychozy u dzieci i młodzieży. Kluczem do sukcesu okazały się specjalnie wytrenowane algorytmy uczenia maszynowego (AI), które potrafią precyzyjnie analizować biomarkery we krwi w połączeniu z wynikami testów neuropsychometrycznych.

Do tej pory obiektywne potwierdzenie takich zaburzeń było poza zasięgiem medycyny, ale wyniki badań publikowane przez naukowców zmieniają wszystko. O wielkim przełomie mówi dr Przemysław Zakowicz, lekarz psychiatra z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W Zielonej Górze opracowaliśmy specjalistyczne badania na podstawie biomarkerów krwi oraz testów funkcji wykonawczych, które z 90-procentową czułością rozpoznają schizofrenię u dziecka, korzystając z algorytmu uczenia maszynowego. Zmienia się podejście do diagnozy psychiatrycznej – wykorzystujemy coraz to nowsze metody, które obecnie są stosowane wyłącznie w Zielonej Górze. Nasze zaplecze badawcze rewolucjonizuje psychiatrię oraz neurologię. Chcemy to kontynuować dla dobra Zielonej Góry, naszej lokalnej społeczności oraz całej Polski.

Dotychczas psychiatria nie dysponowała narzędziami diagnostycznymi porównywalnymi z tymi, które stosuje się np. w kardiologii, gdzie badanie EKG czy parametry krwi jednoznacznie potwierdzają chorobę. Diagnoza zaburzeń psychotycznych opierała się głównie na subiektywnym wywiadzie i obserwacji zachowania pacjenta. Teraz, dzięki technologii opracowanej m.in. w Zielonej Górze, lekarze zyskują „biochemiczny dowód”, który pozwoli na szybsze i celniejsze wdrożenie leczenia u dzieci.