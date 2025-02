Park Technologii Kosmicznych przygotowuje się do udziału w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym. Światowej klasy wydarzenie odbędzie się w 2027 roku w Poznaniu, ale jego uczestnicy odwiedzą też nasze miasto.

– Nasze nadzieje i działania przynoszą konkretne rezultaty – mówi Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

Ta konferencja ze względu na skalę i ogrom uczestników odbędzie się w Poznaniu, ale spora jej część, bardzo istotna odbędzie się tutaj, w województwie lubuskim, w Parku Technologii Kosmicznych. Przyjadą tu ludzie reprezentujący instytucje, agencje i firmy związane z przemysłem kosmicznym. Chcemy się do tego dobrze przygotować, wykorzystać tę szansę, by powstały różnego rodzaju formy współpracy. Wykorzystamy ten potencjał, co z całą pewnością zdynamizuje rozwój naszego regionu. Pokazujemy te kolejne kroki, bo one bardzo cieszą.