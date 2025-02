Publiczne toalety to miejsca, do których większość z nas trafia z konieczności, a nie z wyboru. Czasem jednak nie ma innego wyjścia – to jedyna cywilizowana możliwość, by zaspokoić podstawowe potrzeby fizjologiczne.

Czy za skorzystanie z miejskiego szaletu powinno się płacić? Opinie mieszkańców Zielonej Góry są podzielone.

Tymczasem temat opłat za korzystanie z toalety przy ul. Pod Topolami stanie się jednym z punktów jutrzejszej sesji rady miasta. Radni podejmą decyzję w sprawie zasad użytkowania oraz wysokości obowiązującej stawki. W projekcie uchwały widnieje kwota 5 złotych.