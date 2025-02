Wracamy do tematu zakupu 6 samochodów przez zielonogórski magistrat. Sprawa wywołała niemałe poruszenie w przestrzeni publicznej. Dziś (17 lutego) głos zabrał radny miejski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Maćkowiak.

– Zastanawia, czy te samochody rzeczywiście są w takiej liczbie i z takim wyposażeniem niezbędne – mówił.

Dziwi fakt, że aż 6 samochodów. Z informacji, które docierają do nas, mają być one tylko dla jednego departamentu. To bardzo ciekawe, że aż 6 samochodów jest potrzebnych w sytuacji, w której mamy ogromne zadłużenie. W imieniu mieszkańców publicznie pytam prezydenta Zielonej Góry: dlaczego aż 6 samochodów jest potrzebnych i dlaczego potrzebujemy tak wypasionych wersji?