Remont ul. Zacisze opóźniony. Co na to mieszkańcy?

Miał być szybki, 20-tygodniowy remont, a skończyło się na rozkopanej arterii, która od pięciu miesięcy utrudnia życie Zielonogórzanom. Przebudowa ul. Zacisze, choć kluczowa dla gospodarki wodnej miasta, staje się coraz większym wyzwaniem dla cierpliwości mieszkańców. Sprawdziliśmy, jak w labiryncie wykopów radzą sobie piesi, pasażerowie MZK i kierowcy.

Wyszliśmy dziś na ulice osiedla, żeby sprawdzić, jak z rozkopaną ulicą radzą sobie ci, którzy muszą tamtędy docierać do pracy, szkoły czy domu. Pytaliśmy o zdanie kierowców stojących w korkach, pasażerów MZK zirytowanych objazdami oraz pieszych, dla których chodniki zamieniły się w tor przeszkód.

Zgodnie z nowymi ustaleniami między miastem a wykonawcą, finał prac zaplanowano na połowę kwietnia. Wiele będzie jednak zależało od warunków atmosferycznych – ujemne temperatury mogą pokrzyżować plany. Mieszkańcom osiedla Zacisze pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość na kolejne dwa miesiące i liczyć na to, że kwietniowy termin okaże się tym ostatecznym.