ZIELONA GÓRA:

Remont ul. Zacisze opóźniony. Co na to mieszkańcy?

Aleksandra Pruszyńska2026-02-06
320 Szacowany czas czytania: 1 min.

Miał być szybki, 20-tygodniowy remont, a skończyło się na rozkopanej arterii, która od pięciu miesięcy utrudnia życie Zielonogórzanom. Przebudowa ul. Zacisze, choć kluczowa dla gospodarki wodnej miasta, staje się coraz większym wyzwaniem dla cierpliwości mieszkańców. Sprawdziliśmy, jak w labiryncie wykopów radzą sobie piesi, pasażerowie MZK i kierowcy.

Wyszliśmy dziś na ulice osiedla, żeby sprawdzić, jak z rozkopaną ulicą radzą sobie ci, którzy muszą tamtędy docierać do pracy, szkoły czy domu. Pytaliśmy o zdanie kierowców stojących w korkach, pasażerów MZK zirytowanych objazdami oraz pieszych, dla których chodniki zamieniły się w tor przeszkód.

Zgodnie z nowymi ustaleniami między miastem a wykonawcą, finał prac zaplanowano na połowę kwietnia. Wiele będzie jednak zależało od warunków atmosferycznych – ujemne temperatury mogą pokrzyżować plany. Mieszkańcom osiedla Zacisze pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość na kolejne dwa miesiące i liczyć na to, że kwietniowy termin okaże się tym ostatecznym.

Tagi
Aleksandra Pruszyńska2026-02-06
320 Szacowany czas czytania: 1 min.
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Winobranie 2022

Jak zorganizować Winobranie w trakcie remontu deptaka? [OPINIA]

2026-02-05

HEJ INDEX KOSZ: – Jedziemy sprawić niespodziankę! – ORLEN Zastal przed starciem z AMW Arką

2026-02-05

Jak ratować oświatę w obliczu niżu demograficznego? Radna Ronowicz: Idźmy modelem skandynawskim

2026-02-05

Nowa Dzielnica tonie w problemach? Brak rur dla tysięcy mieszkańców

2026-02-04
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.