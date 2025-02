Wracamy do ataku na ratownika medycznego, do którego doszło w poniedziałek, 24 lutego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego. 29-letni pacjent miał pobić ratownika. Ofiara ataku ma połamane żebra i trafiła na oddział chirurgii klatki piersiowej.

Zielonogórscy policjanci przesłuchali świadków, a następnie samego zatrzymanego mężczyznę. Ten, jak podają funkcjonariusze, usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, który to czyn został określony także jako czyn chuligański. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.