Niedawno informowaliśmy o nowym sprzęcie, który pojawił się w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. A to w ramach pierwszego etapu dużej inwestycji, czyli modernizacji i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Drugi etap to przebudowa SOR-u. – Pacjenci muszą się liczyć z utrudnieniami – uczula Szymon Michniewicz, kierownik SOR-u w Zielonej Górze.

Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ten remont skończył się pod koniec 2025 roku. Każdy dzień będzie inny. To znaczy, że stałą rzeczą będzie zmiana. Nie tylko z perspektywy remontu i my na to będziemy przygotowani, ale pacjenci będą musieli bardzo uważnie czytać wszystkie informacje dotyczące organizacji szpitala, bo to będzie się zmieniało. Modernizowane będzie całe przyziemie. Wejście główne do szpitala, izba przyjęć.