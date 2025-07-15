“Sparaliżował nas strach” – Miasto wydało komunikat w sprawie powalonego drzewa na deptaku [WIDEO]

Mogło dojść do ogromnej tragedii. W porze gdy jest największy ruch w centrum miasta drzewo spadło na kamienicę. Gdyby nie to, przygniotłoby klientów pobliskiej lodziarni. Na miejscu były też dzieci. Miasto wydało w tej sprawie komunikat.

Chwile grozy przeżyli wczoraj spacerowicze na miejskim deptaku. Jedno z drzew złamało się i osunęło na jedną z kamienic. Zdarzenie miało miejsce około godziny 15, a więc gdy ruch na deptaku jest największy. Piotr Marcinkian w tym czasie obsługiwał klientów w lodziarni znajdującej się w kamienicy, o którą “oparło się” złamane drzewo. Mówi o ogromnym szczęściu.

Staliśmy jak sparaliżowani. Szczerze mówiąc nie wiedziałem nawet co robić. I jeden krzyk matki, żeby dzieci padły na ziemię. Dzieci padły na ziemię, matka na nie, a drzewo się osuwało po elewacji. Jeden gość, który stał również w kolejce z frytkami, także padł na ziemię, sparaliżowany strachem. Dzięki Bogu, bo to opatrzność Boża nad nami czuwała. Drzewo zatrzymało się i gałęzie jakoś tak szczęśliwie między ludźmi opadły i oparły się na elewacji i na ziemi

Skończyło się na strachu i co najważniejsze nikt nie ucierpiał. Wiatrołom sprawnie usunęli strażacy. Mirosław Gancarz pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra do spraw polityki informacyjnej poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi bieżący monitoring stanu drzew w przestrzeni miejskiej.

Pragnę zapewnić, że Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi bieżący monitoring stanu drzew w przestrzeni miejskiej. Jednakże w związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o natychmiastowym zleceniu i rozpoczęciu dodatkowych prac eksperckich. Polegają one na przeprowadzeniu szczegółowej ekspertyzy bezpieczeństwa i stanu zdrowotnego wszystkich drzew rosnących w ciągach pieszych deptaka. Celem pilnie podjętych prac będzie precyzyjna ocena kondycji każdego drzewa, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz sformułowanie zaleceń dotyczących niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających

