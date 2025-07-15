“Sparaliżował nas strach” – Miasto wydało komunikat w sprawie powalonego drzewa na deptaku [WIDEO]

Mogło dojść do ogromnej tragedii. W porze gdy jest największy ruch w centrum miasta drzewo spadło na kamienicę. Gdyby nie to, przygniotłoby klientów pobliskiej lodziarni. Na miejscu były też dzieci. Miasto wydało w tej sprawie komunikat.
Chwile grozy przeżyli wczoraj spacerowicze na miejskim deptaku. Jedno z drzew złamało się i osunęło na jedną z kamienic. Zdarzenie miało miejsce około godziny 15, a więc gdy ruch na deptaku jest największy. Piotr Marcinkian w tym czasie obsługiwał klientów w lodziarni znajdującej się w kamienicy, o którą “oparło się” złamane drzewo. Mówi o ogromnym szczęściu.
Skończyło się na strachu i co najważniejsze nikt nie ucierpiał. Wiatrołom sprawnie usunęli strażacy. Mirosław Gancarz pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra do spraw polityki informacyjnej poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi bieżący monitoring stanu drzew w przestrzeni miejskiej.
Relacja z miejsca zdarzenia dostępna w naszych mediach społecznościowych.