Spektakularna przemiana pałacu w Zatoniu. Prace wkraczają w ostatnią fazę [WIDEO]

Pałac w Zatoniu przechodzi metamorfozę. Szklany dach chroni już wnętrze przed przemakaniem. Końcowy efekt ma być magiczny. Kiedy ponowne otwarcie tego wyjątkowego dla zielonogórzan miejsca?
Jeszcze w tym tygodniu najwyższy rząd okien, jako ostatni zostanie uzbrojony w szklane szyby. Dach jest już w pełni zasłonięty. Sam pałac jest nadal odgrodzony, a w środku stoi rusztowanie. O postępach prac mówi wiceprezydent Jarosław Flakowski.
Park Książęcy Zatonie, który głosami internautów triumfował w plebiscycie Travelera „Cuda Polski 2023”. Kilka tygodniu temu pisało o nim National Geographic Polska. – Pielęgnujemy lokalne dziedzictwo kulturalne – zapewnia wiceprezydent Flakowski.
Z powodu prowadzonych prac pałac dla odwiedzających Park Książęcy w Zatoniu będzie niedostępny do końca września.