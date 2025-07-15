Spektakularna przemiana pałacu w Zatoniu. Prace wkraczają w ostatnią fazę [WIDEO]

Pałac w Zatoniu przechodzi metamorfozę. Szklany dach chroni już wnętrze przed przemakaniem. Końcowy efekt ma być magiczny. Kiedy ponowne otwarcie tego wyjątkowego dla zielonogórzan miejsca?

Jeszcze w tym tygodniu najwyższy rząd okien, jako ostatni zostanie uzbrojony w szklane szyby. Dach jest już w pełni zasłonięty. Sam pałac jest nadal odgrodzony, a w środku stoi rusztowanie. O postępach prac mówi wiceprezydent Jarosław Flakowski.

Prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem, wykonawca dokonuje swoich czynności, te główne prace na samym budynku pałacu zostały wykonane, są prowadzone dalsze prace, termin nie jest zagrożony, jest to koniec września tego roku. Natomiast zapewniam, że obiekt też jest częściowo dostępny dla mieszkańców, w sensie całego parku, można tam wypoczywać i prowadzić swoje normalne aktywności. Obiekt jest zabezpieczony w taki sposób, żeby nie stwarzał zagrożenia dla tych mieszkańców Zielonej Góry i gości, którzy zdecydują się na wizytę w parku w Zatoniu

Park Książęcy Zatonie, który głosami internautów triumfował w plebiscycie Travelera „Cuda Polski 2023”. Kilka tygodniu temu pisało o nim National Geographic Polska. – Pielęgnujemy lokalne dziedzictwo kulturalne – zapewnia wiceprezydent Flakowski.

Musimy pamiętać o tym, że ten obiekt został przejęty przez miasto, jest pewnego rodzaju symbolem dziedzictwa kulturowego też wcześniejszych pokoleń, które mieszkały na terenie miasta Zielona Góra. No i my kontynuujemy te tradycje i chcemy, żeby takich miejsc w Zielonej Góry było jak najwięcej. Zgodnie z możliwościami finansowymi coraz częściej oddajemy takie obiekty, czy też takie przestrzenie publiczne mieszkańcom, tak żeby mogli z nich korzystać, a jednocześnie uczyć się o tradycjach, które w tym mieście występowały wcześniej

Z powodu prowadzonych prac pałac dla odwiedzających Park Książęcy w Zatoniu będzie niedostępny do końca września.