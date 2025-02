Reprezentowali nas podczas Igrzysk Olimpijskich czy przynosili nam dumę podczas Mistrzostw Polski i Świata. 60 najlepszych sportowców z regionu otrzymało stypendia marszałka województwa lubuskiego.

– To ważne wsparcie dla młodych talentów – podkreśla Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Te stypendia o łącznej kwocie 450 tys. zł trafiły do tych młodych ludzi. Każdy z nich będzie dostawał od 600 do 800 zł. Wnioskując z rozmów ze środowiskiem sportowym, myślę, że są to adekwatne kwoty. Motywujemy zawodników do jeszcze lepszych występów sportowych.