Rażąco nieodpowiedzialne zachowanie kierującej w obrębie przejścia dla pieszych ukarane. 26 lutego na ul. Sulechowskiej kamery MZK zarejestrowały groźny manewr 48-latki.

Kobieta ominęła autobus, który zatrzymał się by przepuścić pieszą i omal nie doprowadziła do potrącenia. Funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Zabrali jej również prawo jazdy.

Poniżej materiał wideo z całego zajścia, przygotowany przez Miejski Zakład Komunikacji i Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze.