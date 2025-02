Miałeś chyba dzień konia dzisiaj? Tak, to prawda. Akurat dużo interwencji wychodziło. Rzuty co prawda drużyny przeciwnej nie były zbyt dobre technicznie, siłowo, ale no na pewno dzisiaj akurat szła piłka, ale też chłopacy z obrony mi bardzo dobrze pomagali i w ataku też to jakoś wyglądało. Jeszcze z tamtego sezonu pamiętam, że właśnie trzecia liga to fajna po prostu zabawa, odskocznia od takich typowych meczów juniorskich czy drugoligowych. Czekałem akurat aż się to zacznie, zwłaszcza, że teraz gramy z drużynami z Wielkopolski i Dolnego Śląska, to zawsze jest, przynajmniej dla nas juniorów, jakieś tam doświadczenie