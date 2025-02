Co roku policja dostaje z miasta dotacje 250 tysięcy na dodatkowe patrole i 40 tysięcy na nagrody. Zawsze mówię, że takim wyznacznikiem bezpieczeństwa jest Winobranie, które trwa przez tydzień, gdzie się zjeżdżają masy mieszkańców z ościennych, także województw. Wtedy jest bardzo dużo zdarzeń i tak jak się policja spisze na tym właśnie Winobraniu, tak oceniam bezpieczeństwo w Zielonej Górze. Są to pieniądze dobrze zainwestowane, tak bym dzisiaj to powiedział. Co roku to jest robione, policja się rozlicza z tych pieniędzy, wszystko jest wykazane, klarowne. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Chcemy mieć dobre bezpieczeństwo więc wspieramy policję