Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze mocno akcentuje swoją współpracę z fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w tym roku.

W ramach zakończonego dwa tygodnie temu 33. finału placówka zorganizowała tzw. białą niedzielę, podczas której mali pacjenci mogli dostać się do specjalistów. Prezes szpitala dr Marek Działoszyński uważa, że takie dni są wyjątkowe.

Szpital z WOŚP-em gra od zawsze, to dużo pozytywnej energii, która się materializuje, gdy są finały. nasz muzyczny zespół wylicytował ponad sześć tysięcy złotych za prywatny koncert dla osoby, która tę licytację wygrała.

Dr Marek Działoszyński dodaje, że w poprzednich latach szpital mógł liczyć na pomoc fundacji. W jakim zakresie?

Od 2012 roku ponad 53 pozycje sprzętowe o wartości ponad 7 milionów złotych, Wszystko to widać na oddziałach szpitalnych z oklejeniem wośpowym. To są sprzęty trafnie dobierane przez fundacje i trafią w miejsce niszowe. To jest robione z myślą o pacjentach, ale wspomagają personel medyczny.

Szpital nie ukrywa, że i w tym roku liczy na wsparcie WOŚP i zakup nowoczesnego sprzętu.