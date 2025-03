Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zaopatrzył się w nowoczesny sprzęt. To tomograf komputerowy, który zajął już swoje miejsce w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku B.

Kosztował blisko 4 mln zł i jest już naszym czwartym tomografem w zielonogórskiej placówce.

Szpital informuje, że oprócz tomografu, zwiększy się liczba stanowisk – łóżek dla pacjentów, a także stanowisk terapeutycznych i obserwacyjnych. Usprawni się też proces triażowania. Koszt tego projektu to ok. 15 mln zł, a źródło finansowania to Ministerstwo Zdrowia. Przewidywane zakończenie prac: koniec 2025 r.