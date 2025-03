Już jutro w Zielonej Górze wystartuje gala taneczna „Wings of Dance”. W hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego zaprezentują się artyści w różnym wieku, prezentując szeroką gamę stylów tanecznych.

Turniej odbędzie się jednocześnie na dwóch parkietach, a na scenie pojawią się tancerze z całego kraju. Mówi Patryk Kujawiński, jeden z organizatorów gali.

Halę w sobotę otwieramy o 6:30 dla tancerzy. Oficjalnie startujemy o 7:15. Przez cały dzień odbywają się eliminacje i finały i wszystko zamykamy do godziny 19:30 i przygotowujemy się do naszego grande finale. Główna kategoria Grand Prix startuje o 20:00 i właśnie na tą godzinę zapraszamy, bo to będzie punkt kulminacyjny całego wydarzenia.