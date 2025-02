Trwa odliczanie do egzaminów ósmoklasisty. Za nami ferie i szkolne bale, a więc to już ostatnia prosta do egzaminu, którego wyniki będą decydować o dalszej ścieżce edukacji. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo nie istnieje żaden próg zdawalności, to same wyniki w dużej mierze zdecydują o tym, do jakiej szkoły dostanie się uczeń.

Dobrze zdany egzamin na pewno pozwoli na wybór. Technikum czy liceum? Jaką tendencje wśród młodzieży w tej kwestii generuje rynek pracy? Każdy podejmie wybór indywidualny, ale zauważalny jest wzrost zainteresowania szkołami technicznymi. – Uniwersalność staje się atutem szkół zawodowych – twierdzi Małgorzata Ragiel dyrektorka zielonogórskiej “Budowlanki”.

Technikum jest chyba najbardziej taką uniwersalną szkołą, ponieważ można, mówię tutaj o naszych, są takie zawody, gdzie zdobywa się kwalifikacje robotnicze, zdobywa się kwalifikacje technika, ma się tytuł technika, ma się maturę i w sumie po maturze można podjąć studia, ale można też iść do dobrze płatnej pracy

Praca jako programista, mechatronik, geodeta. To obecnie praktyczne spojrzenie na wybór kariery zawodowej. – To rynek pracy niejako wyznacza trendy w wyborze szkoły ponadpodstawowej, ale również szkoły wyższej – dodaje Ragiel.

To są zawody przyszłości i wszyscy też doskonale sobie zdają, tym bardziej, że poziom techników, szczególniew Zielonej Górze, jest bardzo wysoki, bo to nie jest tylko budowlanka, ale powstały szkoły. W związku z czym też gwarantuje bardzo dobre zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia, w związku z czym myślę, że młodzież coraz bardziej też patrzy praktycznie na… Wybór swojej drogi życiowej

Egzamin ósmoklasisty zgodnie z harmonogramem CKE zaplanowano od 13 do 15 maja. Egzaminy odbędą się w porze porannej od godziny 9:00. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 4 lipca 2025 r. Nabory do szkół ruszają już maju.