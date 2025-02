Nie ma oficjalnego potwierdzenia doniesień o rozstaniu Orlen Zastalu z Sindariusem Thornwellem, ale zawodnik dodał na swoim Instagramie wymowny wpis. Pojawiły się pod nim komentarze kolegów z drużyny i prawdopodobnie można odebrać to jako formę pożegnania.

Nie mają łatwego życia w ostatnich tygodniach kibice Orlen Zastalu. Dopiero co odszedł Walter Hodge i o ile wszyscy byliśmy przygotowani na to rozstanie to teraz z zaskoczenia trzeba pogodzić się z odejściem kolejnego lidera tej drużyny. Doniesienia w połączeniu z wpisem na IG amerykanina jednoznacznie wskazują na jego odejście. Sin dodał post i napisał: – ZG Thank You… – ZG Dziękuję…

Nie znamy szczegółów odejścia Thornwella, ale nieoficjalnie mówi się o wykupie jego kontraktu przez drużynę z Chin. Orlen Zastal traci solidnego zawodnika choć na jego odbudowę musieliśmy trochę poczekać. Sin notował w Orlen Basket Lidze średnio 13 pkt, 5,8 asysty i 2 przechwyty na mecz.