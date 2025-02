Okres przygotowawczy dla sympatyków drużyny z Chynowa przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a może nawet i lepiej. W czwartek, A-klasowa TKKF Chynowianka-Francepol, na jednym z obiektów MOSIR-u, pokonała występującego w “okręgówce” Piasta Czerwieńsk. Mecz zakończył się wynikiem 4:3.

Jako pierwszy, po golu Bogumiła Ceglarka, prowadzenie objął Piast Czerwieńsk. Zielonogórzanie, także potrafili wykreować sobie dogodne okazje do strzelenia gola. Jedną z nich wykorzystał Patryk Jaśkiewicz. Radość zawodników Chynowianki trwała krótko, bowiem idealnym strzałem zza pola karnego popisał się Mykhailo Tkachiv. Ostatnie słowo w pierwszej połowie sparingu należało jednak do Jakuba Rembacza z Chynowa.

W drugiej połowie, dzięki trafieniu Szymona Kozinogi, po raz pierwszy na prowadzenie wyszła Chynowianka, która później podwyższyła rezultat na 4:2. Tym razem, piłkę do siatki skierował Maciej Marczak. Pod koniec meczu, na osłodę porażki, bramkę na 4:3 strzelił Konrad Stanisławiszyn, reprezentujący barwy Piasta Czerwieńsk.

Zespół z Chynowa, na półmetku sezonu, jest piątą siłą ligi, a dotychczas zgromadził 22 punkty.

O najbliższych wydarzeniach sportowych z udziałem swoich podopiecznych, a także prezentowanej formy podczas sparingów mówi trener, Sławomir Zając.

Wyglądamy dobrze, frekwencja na treningach jest bardzo wysoka. Po 28 zawodników, wszyscy trenują, jest rywalizacja i widać, że to działa, że to działa, bo te sparingi są dobre w naszym wykonaniu. W sobotę zapraszamy na turniej do Czerwieńska od 10:00. Gramy dla małej Laury. Myślę, że więcej na ten temat jeszcze w naszych mediach społecznościowych będzie i to takie najbliższe nasze święto. Jeszcze nie jestem myślami przy najbliższym ligowym meczu z Pogonią Przyborów. Jeszcze za daleko by mówić. Kilku chłopców musi wrócić po kontuzjach. Dziś też kilku chłopców brakowało. Pracujemy z tygodnia na tydzień i na tym się skupiamy.