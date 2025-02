Kolejna nowa twarz w Orlen Zastalu. Do drużyny Vladimira Jovanovicia dołączy 27-letni Amerykanin. Do Zielonej Góry przeprowadzi się z Ludwigsburga.

To kolejny w tym tygodniu nabytek biało-zielonych. I to dzień po dniu. Niski skrzydłowy Kellan Grady przechodzi do Zastalu z MHP Riesen, a wcześniej Amerykanin w college’u grał dla Davidson w sezonach 2017-2021 oraz dla Kentucky przez jeden sezon 21/22. Wygląda na to, że włodarze klubu dają jasny sygnał, że nie będą oglądać się na rywali ani w walce o utrzymanie ani w walce o play-in, a może nawet play-off. Grady mierzy 196 cm wzrostu. Do Zielonej Góry przyleci ze Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia. Umowa z Zastalem będzie ważna do końca sezonu.