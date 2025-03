W niedzielę pierwszy mecz rundy wiosennej rozegra Zorza Ochla. Szósty zespół klasy okręgowej zmierzy się w niedzielę o 14:00 z Cargovią Kargowa. Podopieczni Michała Grzelczyka chcą odegrać ważną rolę w tym sezonie.

Zespołowi marzy włączenie się do walki o awans. Jeśli nie w tym, to w kolejnym sezonie. Mówi o tym trener Michał Grzelczyk w programie Piłkarska Zielona Góra.

Ta dzielnica – jeżeli chodzi o wkład mieszkańców, zarządu – zasługuje na podniesienie poprzeczki. My będziemy mieli też jasny, sportowy cel. Fajnie byłoby ukoronować to awansem. On wprawdzie nie jest teraz wymagany, ale wiadomo, że każdy potknięcie będzie przez “hejterów” wytykane.