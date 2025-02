Ich marzenia już teraz niejednokrotnie sięgają gwiazd. Prace nad realizacją też trwają. Mowa o stypendystach marszałka. W Muzeum Ziemi Lubuskiej mnóstwo było dziś, tj. w czwartek, młodych, zdolnych, w różnych dziedzinach.

Wręczono stypendia naukowe, twórcze i artystyczne, a także stypendia motywujące dla studentów I roku studiów stacjonarnych z lubuskich uczelni. W tym gronie było 29 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patryk Rudnicki jest studentem astronomii.

Jest dużą pomocą. Wykorzystam je na rzeczy do nauki, sprzęt, książki, wyjazdy. Ja ogólnie nie muszę się zmuszać do nauki, ale to trzeba znaleźć dziedzinę, którą się lubi i potem to już samo przychodzi.