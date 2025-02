Fundusz, który jest i środki, które zostały zaplanowane na szkolenia, nie można sobie przerzucić dowolnie na budowanie jakiejś inwestycji w infrastrukturę. Duży koszt tej inwestycji to 7 milionów złotych na dwa lata, z czego 85% jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Warta jedna rzecz podkreślenia, że gro tych środków trafia z powrotem do województwa, bo jeżeli my na przykład na nasze potrzeby zatrudniamy instytucję, która szkoli z języka polskiego, no to środki trafiają do tej instytucji