Uniwersytet Zielonogórski nawiązał współpracę z gminą Świdnica. Dziś (17 lutego) został podpisany list intencyjny. W kooperację z samorządem zaangażują się między innymi studenci architektury.

– Mamy w planach dwa wspólne projekty – mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt Świdnicy.

Jeden z nich to konkurs dla studentów na zagospodarowanie zalewu świdnickiego. Drugi to odnowienie przystanków autobusowych, które dzisiaj są w takiej starej formie zabudowy, betonowe. Przekształcimy je w piękne malowidła.

Prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ podkreśla, że takie współprace dają studentom możliwość wykazania się i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

Studenci, w pierwszej kolejności z kierunku architektura, będą mogli swoje inspiracje faktycznie zrealizować w terenie. Mamy nadzieję, że to będą tak ciekawe pomysły, że znajdą się fundusze na ich realizację. Wtedy będą mogli z dumą obserwować, że ich pomysły zostają przyjęte przez włodarzy gmin. To pokazuje, jak ważne jest to kształcenie na miejscu, na Uniwersytecie Zielonogórskim.