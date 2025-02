Futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra – tak jak już informowaliśmy – zagrają w tym roku w pełnowymiarowej, 11-osobowej odmianie tej dyscypliny sportu. Zielonogórzanie będą rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym Polskiej Futbol Ligi, w grupie południowej.

Sezon zasadniczy rozpocznie się za nieco ponad dwa miesiące i potrwa do końca czerwca. – Najwyższa klasa rozgrywkowa to wyzwanie i starcia z najlepszymi ekipami w Polsce – mówi Sebastian Domański, grający prezes klubu.

Mieliśmy tak naprawdę wstępnie wylądować w dwójkach, troszkę nas to zaskoczyło, ale stwierdziliśmy, że trzeba podjąć tę rękawicę. Zagramy z mocnymi rywalami, jak chociażby z Panthers Wrocław, to flagowy klub, biorąc pod uwagę futbol amerykański. Pewnie będzie dużo trudnych meczów, ale to fajnie kształtuje charakter, zwłaszcza nowych zawodników.