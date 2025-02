Każdy z nas ma coś, o czym marzy. Marzenia mogą się spełniać, zwłaszcza, gdy okoliczności temu sprzyjają. Jedną z takich okoliczności mogą być Walentynki, które obchodzimy dzisiaj.

To właśnie 14 lutego motywem przewodnim jest miłość. Choć o bliskich nam osobach powinniśmy pamiętać przez cały rok, to właśnie ten dzień może być najlepszą okazją do podarowania prezentu swojej drugiej połówce. Warto się jednak zastanowić nad tym, jaki scenariusz miałyby wymarzone przez nas Walentynki? Tak odpowiadali mieszkańcy naszego miasta.

Zielonogórzan pytał Miłosz Weryszko.