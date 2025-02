Na trasie S3 przy węźle Zielona Góra Północ doszło do dwóch poważnych wypadków. Uczestniczyły w nich osobówki i ciężarówki. Oba zdarzenia na trasie w kierunku Nowej Soli. Byli poszkodowani.

Nad ranem ok. godziny 5:30 kierowca stracił panowanie nad samochodem podczas wyprzedzania wpadł w barierki, a następnie zderzył się z ciężarówką. Poszkodowani zostali jadący osobówką 21-letni kierowca i 19-letnia pasażerka. Do zdarzenia, co nie pozostawia wątpliwości, w dużej mierze przyczyniły się letnie opony, których nie zmienił właściciel rozbitego BMW.

Kilka godzin później niemal w tym samym miejscu zderzyło się pięć pojazdów. Wszystkie poruszały się w kierunku Nowej Soli. – Cztery samochody osobowe oraz ciężarówka. Łącznie podróżowało nimi 10 osób, w tym 3 dzieci – poinformował st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik straży pożarnej w Zielonej Górze. Do szpitala trafiła 25-letnia kobieta. Obfite opady śniegu sparaliżowały ruch i co gorsza nie dały wystarczającego powodu niektórym kierowcom aby jechać ostrożniej. – Jazda samochodem jest bardziej wymagająca niż zazwyczaj. Dostosujmy prędkość i zachowajmy bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu – apelują oddziały drogówki.