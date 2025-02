Wiele powodów do radości ma zielonogórska „Budowlanka”. Szkoła zajęła wysokie miejsca w rankingach „Perspektywy 2025”. Technikum okazało się najlepszym technikum budowlanym w Polsce i najlepszym technikum w regionie.

„Budowlanka” zajęła również 6 miejsce wśród wszystkich techników w kraju. Mówi Małgorzata Ragiel, dyrektorka placówki.

Na dodatek, oprócz wysokich wyników w rankingach, w szkole zakończyła się już długo wyczekiwana, kompleksowa termomodernizacja. Mówi Marcin Pabierowski, prezydent miasta.

Szkoła po ponad 60 latach zyskała nową elewację. Na dachu mamy fotowoltaikę, mamy nowe tynki, pomalowane pomieszczenia. Do tego nowe zagospodarowanie wokół szkoły, schody, poręcze, wykładziny, nowa instalacja elektryczna. To jest wszystko to, co powinny posiadać dzisiaj nowoczesne szkoły. Przede wszystkim przełoży się to na niższe koszty utrzymania tego budynku. Ta inwestycja jest inwestycją flagową.