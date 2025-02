Walentynki to idealny moment, by celebrować więź z ukochaną osobą… lub zakochać się w książce! Biblioteka Norwida zaprasza mieszkańców do literackiego romansu, który może przerodzić się w trwałą relację.

Z tej okazji filia przy ul. Ptasiej przygotowała wyjątkową akcję – książki czekające na przypadkowe spotkanie z czytelnikami. Mówi Ewelina Równicka, jedna z organizatorek wydarzenia.

Akcja “Zakochaj się w bibliotece” ma polegać na tym, że chcemy zachęcić osoby, które dawno nie odwiedzały książnicy do częstszego zaglądania, bo jesteśmy blisko wszystkich mieszkańców. 14 lutego trzeba obserwować różne punkty usługowe w okolicach ul. Ptasiej. Tam będą różne książki z naszymi zakładkami. To zachęta od nas, żeby przyjść, przypomnieć sobie i sprawdzić, co u nas w filii jest na półkach.

Nie tylko 14 lutego będzie można zbliżyć się do książek. Przez cały tydzień filia oferuje czytelnicze eksperymenty.

Randki z książką są najlepsze, więc zapraszamy na jeszcze jedną akcję. Przez cały tydzień w naszej filii są naszykowane paczki, które mają zachęcić czytelników do spróbowania czegoś innego. Poznać nowego autora, odkryć coś ciekawego.

Więcej o akcji w materiale wideo.