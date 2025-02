Kuriozalna sytuacja w wyborach do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Można powiedzieć, że prezesa następnej kadencji poznaliśmy już 30 stycznia, zamiast po kwietniowych wyborach. Jak do tego doszło?

Właśnie wtedy Robert Skowron, który funkcję włodarza lubuskiej piłki pełni od ponad dekady poinformował, że zebrał 246 rekomendacji na swoją kandydaturę.

LZPN liczy 252 członków, co oznacza, że dla pozostałych kandydatów zostało 6 wolnych rekomendacji, a żeby wystartować, potrzebują co najmniej trzydziestu.

Takie zachowanie Roberta Skowrona stanowczo krytykuje Robert Kornalewicz, zielonogórski radny i prawnik. Jak mówił na antenie Radia Zielona Góra, jego zdaniem zapisy statutowe, które umożliwiają taką sytuację, blokują fundamentalne bierne prawo wyborcze członkom stowarzyszenia.

My o zdanie w tej sprawie dopytujemy Arkadiusza Dąbrowskiego, działacza lubuskiej piłki.

Uważam, że są takie dwie dziedziny naszego życia – sport i kultura – gdzie polityka nie powinna się mieszać. Rozumiałbym tą sytuację, gdyby to prezesi klubów zabrali głos, że są oburzeni takim obrotem sprawy, że zostali wprowadzeni w błąd. Wiemy, że prezes Odry Bytom Odrzański miał chęć wystartowania i on swoje niezadowolenie wyraża. Ale moment, w którym zabrał się za to radny Koalicji Obywatelskiej, pan Robert Kornalewicz, spowodował że kilka osób patrzy na to jak na zagrywkę polityczną. Ja podchodzę do tego z dużą dozą ostrożności.