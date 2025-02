Taneczne widowisko szykuje się 1 marca w Zielonej Górze. Parkietem zawładną dzieci i młodzież, a to za sprawą II edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Taneczne Horyzonty”.

– Poprzez imprezę chcemy aktywizować, zachęcać młodych ludzi do robienia czegoś ciekawego – mówi Adriana Gdaniec-Kubiak z klubu 4Tutti.

Mamy bardzo wiele zgłoszeń – z województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego czy wielkopolskiego. Naszym celem jest dotrzeć do każdego, kto chce tańczyć. Mamy dużo zgłoszeń też z gminnych ośrodków kultury, z małych wiosek i szkół. Obowiązuje przedział wiekowy od 5 do 18 lat plus. Czyli zapraszamy tak naprawdę każdego.