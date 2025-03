Górnik Zamek Książ Wałbrzych wykorzystał niemoc Zastalowców w czwartej kwarcie i cieszył się z wygranej w Zielonej Górze. Drużyna Vladimira Jovanovicia grało solidnie, ale nie do końca za co zapłaciła wysoką cenę. W CRS, po raz pierwszy od lat, na meczu koszykówki zasiadł komplet widzów. I to na meczu z beniaminkiem rozgrywek polskiej ekstraklasy. Wszystkie wyjątkowe momenty tego niedzielnego popołudnia uwieczniła ekipa DB Team.