Jakie są możliwości Zielonej Góry i jaka strategia zostanie podjęta w mieście w kwestii przyjmowania imigrantów? Coraz więcej o odsyłaniu imigrantów do Polski z Niemiec mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. O to jaka jednostka w Zielonej Górze będzie odpowiadać za przyjmowanie obcokrajowców do pracy pytaliśmy prezydenta Marcina Pabierowskiego, który twierdzi, że miasto jest na to przygotowane.

– Nauczyliśmy się procedur i niejako przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji – oznajmił w “Rozmowie na 96FM” prezydent Zielonej Góry. Przypominając, że legalnie przebywających na terenie Polski obcokrajowców zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy.

Już w pewnym sensie nauczyliśmy się tej sytuacji, nauczyliśmy się już procedur. Przede wszystkim te zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Mamy tak naprawdę w mieście Zielona Góra szereg działań skierowanych w stronę Ukraińców. Przede wszystkim też rynek pracy jest dopełniany przez gości z Ukrainy. Brakuje rąk do pracy i tak rozmawiając z firmami zielonogórskimi widać to, że te potrzeby są wypełniane jeśli chodzi o potrzebę znalezienia pracy

Czy szersza polityka miasta będzie obejmować dodatkowe ulgi dla obcokrajowców? – Nasze działania są głównie skierowane na edukację – zaznaczył Pabierowski.

Te działania edukacyjne są zabezpieczone, pieniądze są zabezpieczone z Funduszu Pomocy Społecznej, który jest realizowany przez państwo polskie. Jako miasto musimy cały czas mieć na uwadze, koncentrować się na sprawnej edukacji, bo to jest chyba dzisiaj najważniejsze, aby dzieci ukraińskie płynnie wchodziły w system edukacji polskiej, żeby ta współpraca i tak jak powiedziałem ta asymilacja postępowała, nie było problemów I napięć

