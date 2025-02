Ich twórcze owoce widać w Galerii Pro Arte, a także co roku, gdy wspólnie z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury organizują konkurs na plakat winobraniowy. Związek Polskich Artystów Plastyków w Zielonej Górze świętuje jubileusz 70-lecia istnienia.

Jednym z kuratorów jubileuszowej wystawy jest Tomasz Daiksler, prezes okręgu zielonogórskiego ZPAP.

Obchody „kamiennych godów” rozpoczną się dziś, o 17:00 podczas wystawy, która w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Ta wystawa będzie się składać z prac artystów. To jest fragment działalności. My nie wypiszemy tych dokonań. Pokażemy prace, które podzielimy na dwie części. Jedna to prace osób, które wpłynęły na to środowisko, a pozostała część to współcześni artyści.