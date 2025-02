Ta płyta była już w gramofonie, później stworzono jej wersję CD, była MP3, a teraz można odtwarzać ją w wersji cyfrowej w aplikacji. Z wydania na wydanie słucha się coraz to krócej. “Ożywienie starówki” doczekała się jednak kolejnego cover’a. Czy tym razem okaże się hitem?

Władze Zielonej Góry stawiają na odrodzenie starówki i tchnienie nowego życia w centrum miasta. Kluczowa będzie rewitalizacja deptaka, ale są też inwestycje które według prezydenta Pabierowskiego, powinny mieć znaczący wpływ na atrakcyjność tej części miasta. Mowa o stałych punktach dyskusji podejmowanej od…kilkunastu lat. Co do reaktywacji “Złotego domu” w lipcu ubiegłego roku był umiarkowany optymizm (pisał o tym Marcin Krzywicki), teraz to już konkretne działania. Na początek “odgruzowanie” obiektu, który na przestrzeni 20 lat z “miejskiej perełki” stał się siedzibą lokalnego elementu, a jego wartość spadła z 20 mln złotych do niespełna 5 mln złotych. Reaktywacja prawdopodobnie ruszyła na dobre. Mówi prezydent Marcin Pabierowski.

Nowe szyby, nowe zabezpieczenia przeciwwilgociowe, żeby ta woda się nie dostawała, szczególnie od tej przestrzeni restauracyjnej umieszczonej na dachu. Kwestia oświetlenia obiektu, zabezpieczenia, ochrony, przyłączy wodociągowych, energetycznych, to inwestor dzisiaj już realizuje. Co najważniejsze, inwestor jest zainteresowany tym obiektem. To jest też dla mnie ważne, aby on pozostał w Zielonej Górze, bo to jest uatrakcyjnienie miasta, to jest starówka, to jest obiekt bardzo wizerunkowy

Tajemniczy inwestor rozpoczął działania i zdecyduje o tym co w “Złotym domu” będzie funkcjonować i jaki będzie charakter tego obiektu. Pierwotnie miał to być hotel z restauracją i lokalami usługowymi. Obiektem handlowym, który zostanie przywrócony do pełni życia jeszcze w tym roku będzie kultowy dom handlowy “Centrum”. Ma być gotowy na tegoroczne Winobranie. Deadline dotyczy głównie modernizacji obiektu. Reszta w rękach prywatnego inwestora.

Obiekt handlowy. Przede wszystkim. Po rozmowach z inwestorem, taki ma on pomysł na to miejsce. Przede wszystkim to jest miejsce w samym centrum miasta, dobrze skomunikowane, przede wszystkim komunikacją miejską, blisko są parkingi i takie jest założenie inwestora. Ja kibicuję inwestorowi. Przystąpił do prac, mamy kontakt z inwestorem, deklaruje on dalsze nakłady finansowe i mam nadzieję, że do Winobrania ten obiekt będzie już obiektem handlowym otwartym

Jak dodaje Pabierowski. Z pełnym uruchomieniem "Centrum" będą wiązały się "kosmetyczne" zmiany w organizacji ruchu na ulicy Chopina.