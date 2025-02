Kulturalny początek roku w naszym mieście zdecydowanie stoi pod znakiem tańca. W Zielonej Górze odbywają się turnieje, ale nie tylko. W Domu Harcerza dziś (28 lutego) pierwsze w tym sezonie spotkanie w ramach inicjatywy „Scena dla Tańca”.

Co to takiego? Tłumaczy Marek Zadłużny, jeden z organizatorów wydarzenia.

My sobie to wymyśliliśmy w taki sposób, żeby po prostu proponować dla publiczności wieczór, podczas którego będzie można obejrzeć występy i sprawić, by ten kontakt z tańcem współczesnym był. Prezentujemy spektakle, a później są spotkania z publicznością.

Podczas spotkania tancerze zaprezentują 4 spektakle, w tym tryptyk pod hasłem „Kiedyś jeszcze będziemy szczęśliwi”.

To jest spektakl bardziej o takiej egzystencji, nie jest to do końca o radości. Nie będę za dużo zdradzał. To będzie ciekawy wieczór, więc jeśli ktoś dysponuje czasem, to bardzo zapraszam.