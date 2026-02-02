Beck – “Everybody’s Gotta Learn Sometime” [PŁYTA TYGODNIA]

Beck — jeden z najbardziej charyzmatycznych i nieprzewidywalnych artystów współczesnej sceny alternatywnej — właśnie wypuścił nowy mini-album „Everybody’s Gotta Learn Sometime”. To nietypowa, tematyczna kolekcja, która trafiła już do serwisów streamingowych, a od 13 lutego 2026 będzie dostępna także w wersji fizycznej na czerwonym winylu, idealnym na prezent z okazji Walentynek.

To krótka, ośmioutworowa kompilacja łączy najbardziej klimatyczne momenty z dorobku Becka — od coverów klasyki po rzadkie utwory i soundtrackowe perełki. Całość oparta jest na emocjach, miłości i melancholii, co czyni z niej coś na kształt muzycznej mixtape’owej opowieści.

Tytułowy numer to własna wersja przeboju The Korgis, który pierwotnie Beck nagrał na ścieżkę dźwiękową do kultowego filmu Eternal Sunshine of the Spotless Mind z 2004 roku. Ta interpretacja od lat pojawia się w jego koncertowych setlistach i uchodzi za jedną z najbardziej poruszających w jego repertuarze.

Na płycie znalazły się także reinterpretacje takich klasyków jak: „Can’t Help Falling in Love” (znany z repertuaru Elvisa Presleya), „I Only Have Eyes For You” (The Flamingos), „Love” Johna Lennona oraz „Michelangelo Antonioni” Caetano Veloso.

Zestaw uzupełnia oryginalny utwór „Ramona”, który Beck nagrał dla ścieżki dźwiękowej Scott Pilgrim vs. The World, oraz dwa wcześniej niepublikowane nagrania — reinterpretacje Hank Williamsa i Daniela Johnstona, które brzmią wyjątkowo intymnie i surowo.

Choć to nie pełny album studyjny, „Everybody’s Gotta Learn Sometime” pokazuje Becka jako artystę refleksyjnego, czerpiącego z muzycznych tradycji i reinterpretującego je z własnym, niepowtarzalnym stylem — idealny soundtrack na chłodne zimowe wieczory i Walentynki 2026