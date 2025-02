Jedna z najbarwniejszych polskich wokalistek prezentuje swój drugi album „No Rest”, który składa się z 11 utworów oraz 2 bonus tracków.

Dotychczas fani mogli usłyszeć 4 single promujące: eurowizyjne „The Tower”, „Alive”, „Wild West” oraz „Personal Torture”. Utwory na albumie napisane zostały w języku angielskim (z wyjątkiem bonusowego „Wszystko Gra”, który jest polskojęzyczną wersją „Hideaway”). Pracę nad krążkiem odbywały się m.in. w Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Album opowiada historię o trudach spełniania marzeń pod ostrzałem cudzych opinii. W 2024 artystka reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, a nowa płyta jest swoistym rozliczeniem z tym intensywnym dla artystki czasem.

„No Rest” mówi o tym, ile siły wymaga konsekwentne bycie sobą wbrew narzucanym przez społeczeństwo oczekiwaniom. Jest próbą spojrzenia z dystansem na

to, kim i czym staje się artysta wystawiony na medialny osąd bez możliwości samoobrony. Luna otwarcie mówi o tym, że daje sobie prawo do przeżywania towarzyszących jej emocji, do poszukiwań i do zmian – bo kiedy, jak nie teraz.

– Każdym dźwiękiem i słowem zapraszam Cię do mojego świata. Do nieprzespanych myśli, które mnie prześladują i do historii, które ukształtowały to, kim jestem. Witaj w moim niespokojnym świecie, podróży przez łzy i śmiech, przez miłość i nienawiść, gdzie wspólnie poszukamy światła.

Pierwszym singlem promującym album jest piosenka „The Tower” – utwór, z którym artystka reprezentowała Polskę podczas zeszłorocznego konkursu piosenki Eurowizji w Malmo.

Od tego czasu zdążył on uzyskać w naszym kraju status złotej płyty i łącznie został przesłuchany ponad 28 milionów razy we wszystkich platformach streamingowych.