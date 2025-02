Najbardziej klasyczna rockowa grupa Zielonej Góry udostępniła swoim fanom klip do utworu “Flushed Down the River”

Roadhouse grają rocka w stylu lat 70-tych. W swojej muzyce wzorują się na takich zespołach jak: Led Zeppelin, Kiss czy Thin Lizzy.

Aktualnie panowie pracują nad debiutanckim albumem.

Pomysł na teledysk był już jakiś czas temu, ale postanowiliśmy jeszcze poprawić numer “Flushed Down the River”. To wszystko zbiega się z tym, że zaczęliśmy pracować nad płytą i bardzo zależy nam na tym, aby także i ten kawałek znalazł się na płycie. Wszystko zbiegło się w czasie ponowny mastering utworu oraz premiera teledysku.

Oprócz wydania debiutu, grupa planuje także kilka koncertów.