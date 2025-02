W środę w Muzeum Ziemi Lubuskiej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, w szczególności dla miłośników sztuki. Mowa o wystawie “Kamienne gody. 70 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Zielonej Górze”, która poruszyła mnóstwo wątków dotyczących artystycznej strony województwa lubuskiego.

Podczas całej uroczystości nie zabrakło również samych autorów dzieł, a także przybliżenia sylwetek tych, którzy zapisali się w historii lubuskiej sceny artystycznej. Całe spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniami dotyczącymi życia artystów osiedlających się na terenie obecnego województwa lubuskiego.

Warto tutaj przyjść, ponieważ można zobaczyć w pigułce twórczość, która tutaj się tworzyła na terenie Zielonej Góry i województwa lubuskiego na przełomie 70-ciu lat. Można zobaczyć prace tych pierwszych pionierów, którzy przyjechali, zaczęli tworzyć i zaczęli tworzyć tę podwalinę pod to środowisko artystyczne i oni też zapoczątkowali tutaj wszystko, co się dzieje w ogóle w województwie lubuskiem, czyli te szkoły, które powstały. Od Liceum Plastycznego po wyższą uczelnię, gdzie jest kierunek artystyczny. Warto tutaj przyjść, zobaczyć w ogóle, co się dzieje, jak wygląda twórczość współczesnych jakby artystów tutaj zrzeszonych przez ZPAP. Twórczość można zobaczyć głównie artystów rzeźbiarzy. Widzimy “bachusiki”, widzimy inne rzeźby. To są nasi właśnie członkowie zrzeszeni ZPAP, ale obrazów nie widzimy. Obrazy właśnie możemy zobaczyć tylko w galeriach, więc teraz możemy wyjątkowo zobaczyć tak dużą w ogóle ekspozycję, że tutaj każdy artysta pokazał swoją pracę, więc to się szybko nie powtórzy.