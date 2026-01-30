KULTURA:

Wystawy, jazz i sztuka. Muzeum Ziemi Lubuskiej tematem audycji „Niezła Sztuka” [WIDEO]

Mateusz Kasperczyk2026-01-30
262 Szacowany czas czytania: 1 min.

W kolejnym odcinku magazynu kulturalnego „Niezła Sztuka” zaglądamy do jednego z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej regionu – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Nasze studio odwiedziła Barbara Maculeiwcz, z którą rozmawialiśmy o bieżącej działalności muzeum oraz o planach wystawienniczych na najbliższe miesiące. Była to okazja, by zajrzeć za kulisy przygotowań nowych ekspozycji i dowiedzieć się, jakie wydarzenia już wkrótce pojawią się w muzealnym kalendarzu.

W rozmowie nie zabrakło także zaproszenia na kolejną edycję Jazzującego Muzeum – cyklu, który od lat łączy sztuki wizualne z muzyką jazzową i cieszy się dużym zainteresowaniem zielonogórskiej publiczności. Jak zapowiada nasza gościni, nadchodzące spotkania zapowiadają się wyjątkowo interesująco zarówno dla miłośników jazzu, jak i muzealnych przestrzeni w nieco mniej oczywistej odsłonie.

Zapytaliśmy również o frekwencję na zakończonej niedawno wystawie Krakowskich Szopek, która przyciągnęła do muzeum wielu zwiedzających – nie tylko mieszkańców regionu, ale także gości spoza Zielonej Góry. Jak się okazuje, ekspozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i była jednym z wyraźnych sukcesów wystawienniczych ostatnich miesięcy.

Szczegóły rozmowy oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń w Muzeum Ziemi Lubuskiej usłyszycie w najnowszym odcinku „Niezłej Sztuki”.

