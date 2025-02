Artystka jasno zaznacza, że jej poprzednie hity takie jak „Paranoia” czy „Never Ending Story”, to tylko jedno z wielu oblicz twórczości Darii Marx.

Po zajęciu drugiego miejsca w polskich eliminacjach do Eurowizji, Daria postanowiła skupić się na piosence, w której będzie mogła pokazać swój wielowymiarowy wokal z zupełnie innej strony. Usłyszymy instrumenty rodem z wielkich produkcji filmowych, a całość ma zachęcać do walki o więcej – w ten sposób Daria nawiązuje do swojej twórczości, która z roku na rok mieni się coraz większą ilością barw.